Анастасия Фалеева выиграла спринт классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лыжница Анатсасия Фалеева стала победительницей спринта классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию за 3.46,60.

Второй стала лидер квалификации Алёна Баранова. Она отстала от победительницы на 0,45 секунд. Тройку сильнейших замкнула Дарья Непряева (+1,04).

Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринт классическим стилем. Женщины. Финал:

Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 3,46,60. Алёна Баранова (Москва — Томская область) — отставание 0,45. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +1,04. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) +4,85. Ольга Васильева (Нижегородская область) +10,65. Арина Рощина (Нижегородская область) +13,55.