Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Анастасия Фалеева выиграла спринт классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России

Анастасия Фалеева выиграла спринт классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Лыжница Анатсасия Фалеева стала победительницей спринта классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию за 3.46,60.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 декабря 2024, понедельник. 14:11 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
3:46.60
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+0.45
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+1.04

Второй стала лидер квалификации Алёна Баранова. Она отстала от победительницы на 0,45 секунд. Тройку сильнейших замкнула Дарья Непряева (+1,04).

Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринт классическим стилем. Женщины. Финал:

  1. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 3,46,60.
  2. Алёна Баранова (Москва — Томская область) — отставание 0,45.
  3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +1,04.
  4. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) +4,85.
  5. Ольга Васильева (Нижегородская область) +10,65.
  6. Арина Рощина (Нижегородская область) +13,55.
Материалы по теме
Александр Большунов не вышел в финал спринта на четвёртом этапе Кубка России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android