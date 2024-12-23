Анастасия Фалеева выиграла спринт классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России
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Лыжница Анатсасия Фалеева стала победительницей спринта классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию за 3.46,60.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 декабря 2024, понедельник. 14:11 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
3:46.60
2
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+0.45
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+1.04
Второй стала лидер квалификации Алёна Баранова. Она отстала от победительницы на 0,45 секунд. Тройку сильнейших замкнула Дарья Непряева (+1,04).
Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринт классическим стилем. Женщины. Финал:
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 3,46,60.
- Алёна Баранова (Москва — Томская область) — отставание 0,45.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) +1,04.
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) +4,85.
- Ольга Васильева (Нижегородская область) +10,65.
- Арина Рощина (Нижегородская область) +13,55.
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