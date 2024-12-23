Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Терентьев выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Александр Терентьев выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
Комментарии

Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. В финальном забеге он преодолел дистанцию за 4.14,02. Второе место занял Сергей Ардашев с отставанием 0,22 секунды, тройку призёров замкнул Сергей Тиунов (+0,60).

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл из соревнований на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 декабря 2024, понедельник. 14:21 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
4:14.02
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.22
3
Константин Тиунов
Москва
+0.60

Кубок России по лыжным гонкам. Четвёртый этап. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал:

  1. Александр Терентьев — 4.14,02.
  2. Сергей Ардашев — отставание 0,22.
  3. Сергей Тиунов +0,66.
  4. Илья Семиков +0,90.
  5. Ермил Вокуев +1,91.
  6. Иван Горбунов +4,17.
Материалы по теме
Александр Большунов не вышел в финал спринта на четвёртом этапе Кубка России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android