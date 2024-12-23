Александр Терентьев выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. В финальном забеге он преодолел дистанцию за 4.14,02. Второе место занял Сергей Ардашев с отставанием 0,22 секунды, тройку призёров замкнул Сергей Тиунов (+0,60).

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл из соревнований на стадии полуфинала.

Кубок России по лыжным гонкам. Четвёртый этап. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал:

Александр Терентьев — 4.14,02. Сергей Ардашев — отставание 0,22. Сергей Тиунов +0,66. Илья Семиков +0,90. Ермил Вокуев +1,91. Иван Горбунов +4,17.