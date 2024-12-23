Александр Терентьев выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
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Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Кирово-Чепецке. В финальном забеге он преодолел дистанцию за 4.14,02. Второе место занял Сергей Ардашев с отставанием 0,22 секунды, тройку призёров замкнул Сергей Тиунов (+0,60).
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл из соревнований на стадии полуфинала.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 декабря 2024, понедельник. 14:21 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
4:14.02
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.22
3
Константин Тиунов
Москва
+0.60
Кубок России по лыжным гонкам. Четвёртый этап. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал:
- Александр Терентьев — 4.14,02.
- Сергей Ардашев — отставание 0,22.
- Сергей Тиунов +0,66.
- Илья Семиков +0,90.
- Ермил Вокуев +1,91.
- Иван Горбунов +4,17.
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