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Бородавко: Большунов сам будет принимать решение, бежать ли 50 км

Бородавко: Большунов сам будет принимать решение, бежать ли 50 км
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Александра Большунова в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«К сожалению, таково пока состояние Александра. Он вышел на финишную прямую первым, но удержать не получилось. Очень жаль, что Большунов не смог выйти в финал, могла получиться очень красивая борьба. По поводу его участия в марафонской гонке в рамках чемпионата России решение пока не принято, время есть. Это решение будет принимать только он сам в зависимости от своего состояния», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Полуфинал. Забег 1
23 декабря 2024, понедельник. 13:54 МСК
Окончено

Александр Большунов не смог выйти в финал спринта классическим стилем в Кирово-Чепецке. В своём полуфинальном забеге спортсмен занял пятое место и выбыл из борьбы за победу в соревнованиях.

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