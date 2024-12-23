Бородавко: Большунов сам будет принимать решение, бежать ли 50 км

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Александра Большунова в спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«К сожалению, таково пока состояние Александра. Он вышел на финишную прямую первым, но удержать не получилось. Очень жаль, что Большунов не смог выйти в финал, могла получиться очень красивая борьба. По поводу его участия в марафонской гонке в рамках чемпионата России решение пока не принято, время есть. Это решение будет принимать только он сам в зависимости от своего состояния», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Александр Большунов не смог выйти в финал спринта классическим стилем в Кирово-Чепецке. В своём полуфинальном забеге спортсмен занял пятое место и выбыл из борьбы за победу в соревнованиях.