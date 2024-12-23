Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Фалеева лидирует, Баранова — вторая
Лыжница, представляющая Республику Татарстан, Анастасия Фалеева лидирует в спринтерском зачёте Кубка России — 2024/2025. После победы на четвёртом этапе в Кирово-Чепецке в её активе 180 очков.
Второе место занимает Алёна Баранова с результатом 161 очко. Тройку сильнейших замыкает Дарья Непряева (127).
Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринтерский зачёт. Женщины:
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 180.
- Алёна Баранова (Москва — Томская область) — 161.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 127.
- Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 99.
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 97.
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