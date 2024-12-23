Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова сохранила лидерство, Непряева — вторая
Лыжница, представляющая Тюменскую область, Екатерина Смирнова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 472 очка.
Вторую строчку занимает представительница Республики Татарстан Дарья Непряева с результатом 412. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Маслакова (393).
Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Общий зачёт. Женщины:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 472 очка.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 412.
- Елизавета Маслакова (Москва) — 393.
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 379.
- Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 362.
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 343.
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