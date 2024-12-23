Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Смирнова сохранила лидерство, Непряева — вторая

Лыжница, представляющая Тюменскую область, Екатерина Смирнова продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 472 очка.

Вторую строчку занимает представительница Республики Татарстан Дарья Непряева с результатом 412. Тройку сильнейших замыкает Елизавета Маслакова (393).

Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Общий зачёт. Женщины:

Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 472 очка. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 412. Елизавета Маслакова (Москва) — 393. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 379. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 362. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 343.