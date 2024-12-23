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Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — на 15-м месте

Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев лидирует, Большунов — на 15-м месте
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Лыжник Сергей Ардашев, представляющий Республику Татарстан, лидирует в спринтерском зачёте Кубка России — 2024/2025. Он занял второе место в спринте на четвёртом этапе в Кирово-Чепецке, после чего в его активе стало 136 очков.

Второе место делят сразу трое лыжников, набравших по 124 очка: победитель спринтерской гонки в Кирово-Чепецке Александр Терентьев (Тюменская область), Константин Тиунов из Москвы и Иван Горбунов, выступающий за Республику Татарстан. Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов занимает 15-е место.

Кубок России — 2024/2025. Четвёртый этап. Кирово-Чепецк. Спринтерский зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 136 очков.
2. Александр Терентьев (Тюменская область) — 124.
2. Константин Тиунов (Москва) — 124.
2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 124.
5. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 109.
6. Денис Филимонов (Республика Татарстан) — 102...
15. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 56.

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