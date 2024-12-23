Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев укрепил лидерство, Большунов — пятый

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Представитель Республики Татарстан лыжник Сергей Ардашев по итогам спринта укрепил лидерство в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После четвёртого этапа в его активе 516 очков. Второе место занимает Иван Горбунов, набравший 469. Тройку сильнейших замыкает Савелий Коростелёв (455). Все три лыжника представляют Республику Татарстан.

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира Александр Большунов занимает пятое место. Его результат — 355 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт: