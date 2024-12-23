Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов не побежит гонку на 50 км в рамках ЧР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов не побежит гонку на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата России, которая пройдёт 26 декабря в Кирово‑Чепецке.

«Гонки тяжёлые. Это не десятка и не 15 км — с кондачка не пробежишь. Я знаю точно, что не побежит Устюгов. Он сегодня сказал, что поедет домой. А что касается остальных, надеюсь, что за завтрашний день ничего не случится и основных лидеров мы увидим на старте», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 23 декабря, Устюгов не сумел пройти квалификацию в финальный раунд спринта на четвёртом этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке, а днём ранее занял 60‑е место в гонке на 10 км с раздельным стартом.