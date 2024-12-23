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В Московской области прошла благотворительная лыжная гонка «Это всё ещё я»

В Московской области прошла благотворительная лыжная гонка «Это всё ещё я»
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В субботу, 21 декабря, в Дубровицах Подольского района Московского области прошла лыжная гонка «Это всё ещё я», в которой приняли участие ветераны российского спорта и молодые лыжники.

Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах — гонка классикой на 1 км, и два старта свободным стилем — на 3 км и 5 км. В гонках приняли участие 85 спортсменов и 11 известных лыжников, среди них знаменитые чемпионы — Николай Замятов, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Светлана Нагейкина. Среди наиболее возрастных участников заезда были 77-летний Виктор Афанасьев, который тренирует молодых лыжников, а также 74-летняя советская лыжница и член исполкома РЛС Любовь Уварова.

Мероприятие посетили многие звёздные гости и легендарные спортсмены: олимпийский призёр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков и единственный в истории России чемпион ОИ по тхэквондо Максим Храмцов, а также прославленные лыжницы — бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере-2010 Наталья Коростелёва и двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова.

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