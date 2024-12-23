Сергей Ардашев: Большунов в прошлом сезоне был лучшим Большуновым в карьере

Российский лыжник Сергей Ардашев рассказал о ходе текущего сезона и поделился мнением о состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«В этом году реально очень красочная борьба, никто сильно не отрывается. Может, Александр Большунов не в такой форме, как в прошлом сезоне. Мы с ребятами обсуждали, что Большунов в прошлом сезоне был лучшим Большуновым в карьере. Мы так считаем с ребятами. В этом сезоне лидер всё время меняется, нет постоянного чемпиона. Думаю, так же борьба продолжится. Все тренируются, никто не отдыхает», — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».

Ардашев после четырёх этапов Кубка России — 2024/2025 возглавляет общий зачёт. Большунов занимает пятое место. В прошлом сезоне Александр одержал 25 побед в личных гонках.