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Сергей Ардашев: Большунов в прошлом сезоне был лучшим Большуновым в карьере

Сергей Ардашев: Большунов в прошлом сезоне был лучшим Большуновым в карьере
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Российский лыжник Сергей Ардашев рассказал о ходе текущего сезона и поделился мнением о состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«В этом году реально очень красочная борьба, никто сильно не отрывается. Может, Александр Большунов не в такой форме, как в прошлом сезоне. Мы с ребятами обсуждали, что Большунов в прошлом сезоне был лучшим Большуновым в карьере. Мы так считаем с ребятами. В этом сезоне лидер всё время меняется, нет постоянного чемпиона. Думаю, так же борьба продолжится. Все тренируются, никто не отдыхает», — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».

Ардашев после четырёх этапов Кубка России — 2024/2025 возглавляет общий зачёт. Большунов занимает пятое место. В прошлом сезоне Александр одержал 25 побед в личных гонках.

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