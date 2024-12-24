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Егор Сорин рассказал, кто из его группы выступит в масс-старте на ЧР в Кирово-Чепецке

Егор Сорин рассказал, кто из его группы выступит в масс-старте на ЧР в Кирово-Чепецке
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в социальных сетях рассказал, что в масс-старте на чемпионате России в Кирово-Чепецке выступят Татьяна Сорина, Сергей Ардашев, Елизавета Пантрина и Сергей Волоков.

В группу Егора Сорина также входят Александр Бакуров, Савелий Коростелёв, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Дарья Непряева, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева, Сергей Устюгов.

Напомним, с 25 по 26 декабря в Кирово-Чепецке пройдут две гонки лыжного чемпионата России. В первый день в 11:00 мск запланирован масс-старт свободным стилем среди женщин. Во второй день — мужской. Начало — в 11:00 мск.

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