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«Верю в чудеса». Тириль Венг рассказала, что ей поставили диагноз мононуклеоз

«Верю в чудеса». Тириль Венг рассказала, что ей поставили диагноз мононуклеоз
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Двукратная чемпионка мира в эстафете, норвежская лыжница Тириль Уднес Венг рассказала, что у неё обнаружили мононуклеоз.

«У меня диагностировали мононуклеоз. К счастью, я не настолько больна, поэтому надеюсь, что всё пройдет быстро. Но я верю в чудеса. Не отказываюсь от ЧМ. Но собираюсь прислушаться к своему врачу и системе поддержки, которая меня окружает. Прежде всего, мне нужно выздороветь», — приводит слова Венг VG.

Напомним, Тириль Уднес Венг не выступила в скиатлоне на 20 км в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

Чемпионат мира в Тронхейме пройдёт с 27 февраля по 9 марта 2025 года.

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