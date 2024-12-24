Стал известен состав сборной Франции на «Тур де Ски» — 2024/2025

Nordic magazine опубликовал состав лыжной сборной Франции на «Тур де Ски» — 2024/2025. Соревнования пройдут с 28 декабря по 5 января в Италии (в Тоблахе и в Валь ди Фиемме).

Женщины: Флора Дольси, Мелисса Галь, Леони Перри, Лена Кентен, Жюли Пьеррель.

Мужчины: Уго Лапалус, Жюль Лапьер, Реми Бурден, Люка Шанава, Жуль Шаппа, Ришар Жув.

Стоит отметить отсутствие в мужской команде двукратного бронзового призёра Олимпийских игр и чемпионатов мира в эстафете Клемана Парисса, призёра чемпионата мира 2023 года в командном спринте Рено Же и Тео Шели.

Уго Лапалус занял третье место в «Тур де Ски» — 2023/2024. Действующим победителем соревнований у мужчин является норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен. Среди женщин сильнейшей оказалась Джессика Диггинс (США).