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Стал известен состав сборной Франции на «Тур де Ски» — 2024/2025

Стал известен состав сборной Франции на «Тур де Ски» — 2024/2025
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Nordic magazine опубликовал состав лыжной сборной Франции на «Тур де Ски» — 2024/2025. Соревнования пройдут с 28 декабря по 5 января в Италии (в Тоблахе и в Валь ди Фиемме).

Женщины: Флора Дольси, Мелисса Галь, Леони Перри, Лена Кентен, Жюли Пьеррель.
Мужчины: Уго Лапалус, Жюль Лапьер, Реми Бурден, Люка Шанава, Жуль Шаппа, Ришар Жув.

Стоит отметить отсутствие в мужской команде двукратного бронзового призёра Олимпийских игр и чемпионатов мира в эстафете Клемана Парисса, призёра чемпионата мира 2023 года в командном спринте Рено Же и Тео Шели.

Уго Лапалус занял третье место в «Тур де Ски» — 2023/2024. Действующим победителем соревнований у мужчин является норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен. Среди женщин сильнейшей оказалась Джессика Диггинс (США).

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