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Определился состав сборной Германии на «Тур де Ски» — 2024/2025

Определился состав сборной Германии на «Тур де Ски» — 2024/2025
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Сборная Германии обнародовала состав национальной сборной на «Тур де Ски» — 2024/2025. Соревнования пройдут с 28 декабря по 5 января в Италии (в Тоблахе и в Валь-ди-Фиемме).

Женщины: Виктория Карль, Анна-Мария Дитце, Катерине Заюрбрай, Софи Крель, Колетта Ридцек, Пия Финк,
Катарина Хенниг, Хелен Хоффманн, Лаура Гиммлер, Лиза Ломанн.

Мужчины: Янош Бруггер, Аниан Зоссау, Мариус Кастнер, Фридрих Мох, Ян Штёльбен, Флориан Ноц, Альберт Кухлер.

Отметим, что Фридрих Мох занял второе место в «Тур де Ски» — 2023/2024. Действующим победителем соревнований у мужчин является норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен. Среди женщин сильнейшей оказалась Джессика Диггинс (США).

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