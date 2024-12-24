Определился состав сборной Германии на «Тур де Ски» — 2024/2025

Сборная Германии обнародовала состав национальной сборной на «Тур де Ски» — 2024/2025. Соревнования пройдут с 28 декабря по 5 января в Италии (в Тоблахе и в Валь-ди-Фиемме).

Женщины: Виктория Карль, Анна-Мария Дитце, Катерине Заюрбрай, Софи Крель, Колетта Ридцек, Пия Финк,

Катарина Хенниг, Хелен Хоффманн, Лаура Гиммлер, Лиза Ломанн.

Мужчины: Янош Бруггер, Аниан Зоссау, Мариус Кастнер, Фридрих Мох, Ян Штёльбен, Флориан Ноц, Альберт Кухлер.

Отметим, что Фридрих Мох занял второе место в «Тур де Ски» — 2023/2024. Действующим победителем соревнований у мужчин является норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен. Среди женщин сильнейшей оказалась Джессика Диггинс (США).