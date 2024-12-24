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Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024: расписание масс-стартов, где смотреть

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024: расписание масс-стартов, где смотреть
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25 и 26 декабря в Кирово-Чепецке пройдут перенесённые масс-старты на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) в рамках Чемпионата России — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

25 декабря, среда:
11:00 мск. Масс-старт 30 км, свободный стиль. Женщины.

26 декабря, четверг:
11:00 мск. Масс-старт 50 км, свободный стиль. Мужчины.

Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат России — 2024, который проходил в Малиновке в Архангельской области, было решено завершить досрочно из-за теракта в Crocus City Hall 22 марта. Масс-старт свободным стилем у женщин на 30 км должен был пройти 23 марта, масс-старт у мужчин на 50 км — 24 марта.

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