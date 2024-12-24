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Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024: во сколько женский масс-старт, где смотреть

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024: во сколько женский масс-старт, где смотреть
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В среду, 25 декабря, в Кирово-Чепецке состоится перенесённый масс-старт на 30 км среди женщин в рамках чемпионата России — 2024 по лыжным гонкам. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 11:00 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Кирово-Чепецк. Женщины, 30 км, свободный стиль.
Стартовый лист (частично):

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область)
2. Арина Каличева (Москва)
3. Мария Истомина (Москва)
4. Екатерина Никитина (Москва)
5. Татьяна Сорина (Тюменская область)
6. Алина Пеклецова (Вологодская область)
7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)
8. Елизавета Пантрина (Тюменская область)
9. Алиса Жамбалова (Тюменская область)...
11. Анастасия Прокофьева (Санкт-Петербург)

Напомним, чемпионат России — 2024, который проходил в Малиновке в Архангельской области, было решено завершить досрочно из-за теракта в Crocus City Hall 22 марта. Масс-старт свободным стилем у женщин на 30 км должен был пройти 23 марта.

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