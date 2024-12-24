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Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в возрасте 26 лет

Федерация лыжных видов спорта Швейцарии сообщила, что член национальной сборной, чемпионка Универсиады-2023, призёр этапов Кубка мира сноубордистка Софи Хедигер погибла в возрасте 26 лет.

Трагедия произошла 23 декабря в результате схода лавины в Арозе (швейцарские Альпы).

«Мы потрясены, и все наши мысли — с семьёй Софи, которой мы выражаем наши глубочайшие соболезнования. Для семьи Swiss-Ski трагическая смерть Софи Хедигер омрачила рождественские праздники. Мы безмерно опечалены», — заявил в пресс-релизе глава федерации Вальтер Ройссер.

Также Ройссер отметил, что организация не будет предоставлять никакой дополнительной информации о гибели Хедигер в интересах её семьи.

Отметим, что Хедигер принимала участие в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), где выбыла на стадии 1/8 финала.