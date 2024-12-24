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«Сконцентрирована и на лыжах, и на ребёнке». Наталья Терентьева — об адаптации к гонкам

«Сконцентрирована и на лыжах, и на ребёнке». Наталья Терентьева — об адаптации к гонкам
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Российская лыжница олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Терентьева рассказала, как проходит процесс адаптации к соревновательному режиму после декретного отпуска.

«Я постоянно ездила с командой, полноценно тренировалась, особенно — с октября месяца. У меня не было чувства, что я «выпала». Сейчас я уже разрываюсь, сконцентрирована и на гонках, и на ребёнке. Только ко второй половине дистанции (пятикилометровой разделке на этапе Кубка России — 2024/2025 в Кирово-Чепецке. — Прим. «Чемпионата») я поняла, что могу бороться за высокие позиции. Хоть я понимаю, что ребёнок находится с мамой, которой я доверяю больше, чем себе, но всё равно думаю, как там Василиса», — сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».

В воскресенье, 22 декабря, Терентьева провела дебютную гонку на этапе Кубка России после перерыва, связанного с рождением дочери. Она заняла седьмое место в пятикилометровой разделке на этапе в Кирово-Чепецке.

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