Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Счастливого Рождества из отеля». Девушка Клебо опубликовала праздничное фото с Йоханнесом

«Счастливого Рождества из отеля». Девушка Клебо опубликовала праздничное фото с Йоханнесом
Аудио-версия:
Комментарии

Пернилла Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, опубликовала в социальных сетях фото с их совместного празднования Рождества.

На снимке Клебо и Досвик позируют возле новогодней ёлки в нарядных образах и в милых домашних тапочках. Возлюбленные в данный момент находятся в Давосе (Швейцария), где с 13 по 15 декабря проходил третий этап Кубка мира.

Фото: из личного архива Перниллы Досвик

«Счастливого Рождества из отеля», — подписала фото Досвик.

По всей видимости, Клебо решил остаться в горах, чтобы подготовиться к старту «Тур де Ски». Многодневка начнётся 28 декабря в Тоблахе (Италия). Расстояние от Давоса до Тоблаха составляет около 400 км.

Стоит отметить, что Клебо и Досвик празднуют Рождество в Давосе уже второй год подряд.

Материалы по теме
Только один норвежский лыжник на пьедестале в гонке Кубка мира! И это не Клебо
Только один норвежский лыжник на пьедестале в гонке Кубка мира! И это не Клебо
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android