«Счастливого Рождества из отеля». Девушка Клебо опубликовала праздничное фото с Йоханнесом

Пернилла Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, опубликовала в социальных сетях фото с их совместного празднования Рождества.

На снимке Клебо и Досвик позируют возле новогодней ёлки в нарядных образах и в милых домашних тапочках. Возлюбленные в данный момент находятся в Давосе (Швейцария), где с 13 по 15 декабря проходил третий этап Кубка мира.

Фото: из личного архива Перниллы Досвик

«Счастливого Рождества из отеля», — подписала фото Досвик.

По всей видимости, Клебо решил остаться в горах, чтобы подготовиться к старту «Тур де Ски». Многодневка начнётся 28 декабря в Тоблахе (Италия). Расстояние от Давоса до Тоблаха составляет около 400 км.

Стоит отметить, что Клебо и Досвик празднуют Рождество в Давосе уже второй год подряд.