Губерниев: Вяльбе — сильная фигура. Была. Иногда у людей дурь берёт верх над разумом

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, какие профессиональные претензии имеет к главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

«Елена Валерьевна почему-то решила, что она может заниматься всем и сразу. Ну и плюс ко всему, как человек, склонный к раболепию, она решила обращать на себя внимание начальства очень нетрадиционными способами. Хотя её дело – развивать лыжный спорт в стране.

Думаю, именно по этой причине её вывели из исполкома ОКР. Обратим внимание, что там не оказалось всех, кто препятствовал участию наших спортсменов в Париже-2024. Это веление сегодняшнего дня – послушайте Путина, послушайте Пескова, всё совершенно очевидно.

Не моё дело решать, кто может руководить федерациями. А вот советовать я могу (имеет в виду тот факт, что ранее стал советником министра спорта России Михаила Дегтярёва. – Прим. «Чемпионата»). Теперь даже официально. Думаю, сейчас просто не нашли подходящую кандидатуру. Но, с моей точки зрения, с Вяльбе мы не вернёмся. И все это понимают. Она, безусловно, сильная фигура. Была. И оставалась бы, если бы занималась своим делом. Но иногда у людей дурь берёт верх над разумом. Президент федерации должен развивать спорт в стране, а не разбрасывать бомбы. И потом дешево отмазываться», — приводит слова Губерниева Sports.ru.