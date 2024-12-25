Лыжница Евгения Крупицкая выиграла 30-километровый масс-старт на чемпионате России — 2024

Лыжница Евгения Крупицкая одержала победу в масс-старте свободным стилем 30 км на чемпионате России — 2024, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию за 1:15.18,7. Второе место заняла Мария Истомина с аналогичным результатом, она уступила по результатам фотофиниша. Тройку призёров замкнула Арина Каличева с отставанием 0,6 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Кирово-Чепецк. Масс-старт 30 км, женщины. Результаты: