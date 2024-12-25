Лыжница Евгения Крупицкая выиграла 30-километровый масс-старт на чемпионате России — 2024
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Лыжница Евгения Крупицкая одержала победу в масс-старте свободным стилем 30 км на чемпионате России — 2024, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию за 1:15.18,7. Второе место заняла Мария Истомина с аналогичным результатом, она уступила по результатам фотофиниша. Тройку призёров замкнула Арина Каличева с отставанием 0,6 секунды.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Кирово-Чепецк
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
25 декабря 2024, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
1:15:18.7
1
Мария Истомина
Москва — Пермский край
1:15:18.7
3
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+0.60
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Кирово-Чепецк. Масс-старт 30 км, женщины. Результаты:
- Евгения Крупицкая - 1:15.18,7.
- Мария Истомина - 1:15.18,7 (фотофиниш).
- Арина Каличева — отставание 0,6.
- Алина Пеклецова +1,70.
- Екатерина Смирнова +27,6.
- Екатерина Никитина +1.11,3.
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