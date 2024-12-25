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«Всё сложилось. Лыжи работали прекрасно». Евгения Крупицкая — о победе в масс-старте на ЧР

«Всё сложилось. Лыжи работали прекрасно». Евгения Крупицкая — о победе в масс-старте на ЧР
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Лыжница из Санкт-Петербурга Евгения Крупицкая прокомментировала свою победу в масс-старте свободным стилем 30 км в рамках чемпионата России — 2024.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Кирово-Чепецк
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
25 декабря 2024, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
1:15:18.7
1
Мария Истомина
Москва — Пермский край
1:15:18.7
3
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+0.60

«Всё сложилось. Лыжи работали прекрасно, спасибо всей команде сервисменов. Прекрасное самочувствие. Чувствовала силы, вышла лидировать на второй части дистанции, но девчонки тоже были в хорошей форме. В этом году у нас очень серьёзная конкуренция, поэтому интрига была до самого финиша.

Я старалась выходить на более пологих участках, где чувствовала, что темп немного проседает. Старались работать под каждый шаг, потому что у меня достаточно неплохо получается. Предпоследний и последний круг тоже старалась лидировать», — сказала Крупицкая в эфире «Матч ТВ».

Второе место в 30-километровой гонке с общим стартом заняла Мария Истомина, уступив победительнице по фотофинишу. Тройку призёров замкнула Арина Каличева.

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