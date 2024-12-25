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Татьяна Сорина: в следующем году будут медали

Татьяна Сорина: в следующем году будут медали
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Олимпийская чемпионка лыжница Татьяна Сорина, представляющая Тюменскую область, прокомментировала своё выступление в масс-старте свободным стилем 30 км в рамках чемпионата России — 2024. Она заняла восьмое место, проиграв победительнице Евгении Крупицкой 1 минуту 28,9 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Кирово-Чепецк
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
25 декабря 2024, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
1:15:18.6
2
Мария Истомина
Москва — Пермский край
+0.10
3
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+0.70

«На данный момент состояние ещё тяжёлое. На разминке поняла, что гонка будет непростая, самочувствие было не очень. Была надежда, что я втянусь и всё будет хорошо, но этого не случилось.

Круг тяжёлый, рабочий, но мне трасса очень нравится. Сегодня хотелось показать результат. Немного обидно, что конец года и нет личной медали, но всё впереди, и в следующем году будут медали», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

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