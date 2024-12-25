Татьяна Сорина: в следующем году будут медали

Олимпийская чемпионка лыжница Татьяна Сорина, представляющая Тюменскую область, прокомментировала своё выступление в масс-старте свободным стилем 30 км в рамках чемпионата России — 2024. Она заняла восьмое место, проиграв победительнице Евгении Крупицкой 1 минуту 28,9 секунды.

«На данный момент состояние ещё тяжёлое. На разминке поняла, что гонка будет непростая, самочувствие было не очень. Была надежда, что я втянусь и всё будет хорошо, но этого не случилось.

Круг тяжёлый, рабочий, но мне трасса очень нравится. Сегодня хотелось показать результат. Немного обидно, что конец года и нет личной медали, но всё впереди, и в следующем году будут медали», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».