Елена Вяльбе — о Большунове: этот спортсмен супермотивирован. У него одна цель — победить

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова имеется мотивация, несмотря на не самое удачное начало сезона.

«Насчёт мотивации – это 100% просто блажь, Саша мотивирован! И вы даже себе представить не можете, как он расстраивается, что никак не может его организм справиться с последствиями этого ковида. Саша выходит на каждую гонку с одной мыслью – победить. Он по-другому просто не умеет.

Я уверена, что к чемпионату страны он будет в лучшей форме и, как всегда, покажет себя во всей красе. Я никогда не гадаю на кофейной гуще, но знаю, что Саше никогда в жизни ничего не давалось легко – он всегда идёт через тернии к звёздам. Ещё раз скажу: этот спортсмен супермотивирован. У него всегда одна цель перед стартом – победить», — приводит слова Вяльбе «Татар-информ».