«Он мог бы стать самым серьёзным соперником Клебо». Nordic Magazine — о Терентьеве

Популярное издание Nordic Magazine опубликовало статью о российском лыжнике Александре Терентьеве после его победы в спринте классическим стилем на четвёртом этапе Кубка России — 2024/2025 в Кирово-Чепецке.

«Он мог бы стать одним из самых серьёзных соперников Йоханнеса Клебо. Как и все его российские соотечественники, Александр Терентьев был отстранён от участия в соревнованиях, организованных Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и Международным олимпийским комитетом (МОК). С начала СВО он может участвовать в гонках только в своей стране. В январе прошлого года он заболел гриппом, и ему пришлось бороться с высокой температурой, из-за чего он потерял форму. Но его последние успехи показывают, что он снова поднялся на вершину. Александр Терентьев также хотел бы потренироваться на дистанциях. Российский лыжник впервые заявил о себе на Европейском юношеском зимнем Олимпийском фестивале в Эрзуруме (Турция) в 2017 году, где он завоевал бронзу, и на Универсиаде в Красноярске (Россия) в 2019 году, откуда он вернулся с двойным титулом. В следующем году он занял второе место на чемпионате мира до 23 лет. В 2021 году он потерял одно место и финишировал третьим, уступив Уго Лапалусу и американцу Гасу Шумахеру», — написано в статье Nordic Magazine.