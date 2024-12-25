Тренер группы Устюгова рассказал, сколько получает Крамер за работу с российским лыжником

Тренер группы Сергея Устюгова Алексей Ермилов рассказал подробности о работе Маркуса Крамера с российским лыжником.

— В какой степени вы «ведёте» Сергея?

— Тренировочный план пишет Маркус Крамер. Сергей с ним постоянно на связи. То есть план у нас основа, но какие-то определённые моменты мы можем поменять. Устюгову идёт этот план. Мы же предварительно со всеми ребятами поговорили: «Хотите с нами? Тогда работаем по плану Маркуса Крамера». Но каких-то секретов тут нет, в России почти все так и готовятся. Зачем колесо изобретать, всё давно уже придумано. Конечно, может быть нехорошее самочувствие, однако у нас все спортсмены взрослые. Никаких проблем с тем, чтобы пропустить тренировку. Но тогда в выходной будь добр добрать те часы, которые ты не отработал.

— С Маркусом спорить не приходится?

— Нет, конечно. Даже если что-то начинает идти не так, то у всех есть часы, Маркус тут же может проанализировать данные и сам вносит те изменения, которые необходимы. Мы снимаем на видео каждую тренировку, отправляем ему. И я учусь, работая с таким специалистом.

— Крамер работает бесплатно?

— Абсолютно. Ему тоже интересно с таким спортсменом, как Устюгов, — сказал Ермилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.