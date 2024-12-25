Тренер Алексей Ермилов назвал главную цель Устюгова на сезон

Тренер Алексей Ермилов озвучил главные цели олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, победителя «Тур де Ски» Сергея Устюгова в предстоящем сезоне.

«Основной старт для Сергея – чемпионат России в Казани. Вот там, как мы все рассчитываем, и увидим настоящего Устюгова. Там он выступит в личном и командном спринтах и эстафете. Планируем пока так. Что касается остальных гонок – по состоянию. Тренировочная работа направлена на главный старт в сезоне», — сказал Ермилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Отметим, 22 декабря Устюгов показал худший результат в лыжных гонках с 2018 года c учётом международных соревнований.