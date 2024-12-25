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Тренер Устюгова оценил решение Сергея отдать свою лыжу Савелию Коростелёву

Тренер Устюгова оценил решение Сергея отдать свою лыжу Савелию Коростелёву
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Тренер Алексей Ермилов оценил поступок Сергея Устюгова, который перед гонкой отдал свою лыжу Савелию Коростелёву.

— Показалось, вы были не слишком довольны, когда Сергей в Чусовом перед пасьютом отдал свою лыжу Савелию.
— Это было на эмоциях, и мне хотелось посмотреть на его состояние без форс-мажора. Но это поступок настоящего человека и чемпиона. Лыжи им готовит один сервисёр, Сергей с Савелием в хороших отношениях, да и Коростелёв боролся за высокие места в мини-туре, а Устюгов именно проверял своё состояние. Но я так скажу: мало кто из лыжников способен на такой поступок. А Устюгов – способен. При этом Сергей в гонке работал, тачку не гнал. Вообще, как он сказал: «Я – пока не я. Но медальку на Кубке России взял? Взял. Мельник (Андрей Мельниченко – прим. «Чемпионат») гонку выиграл? Выиграл. Группа свою задачу-минимум на Кубок России решила. Теперь всё внимание к чемпионату России», — сказал Ермилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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