Тренер Устюгова оценил решение Сергея отдать свою лыжу Савелию Коростелёву

Тренер Алексей Ермилов оценил поступок Сергея Устюгова, который перед гонкой отдал свою лыжу Савелию Коростелёву.

— Показалось, вы были не слишком довольны, когда Сергей в Чусовом перед пасьютом отдал свою лыжу Савелию.

— Это было на эмоциях, и мне хотелось посмотреть на его состояние без форс-мажора. Но это поступок настоящего человека и чемпиона. Лыжи им готовит один сервисёр, Сергей с Савелием в хороших отношениях, да и Коростелёв боролся за высокие места в мини-туре, а Устюгов именно проверял своё состояние. Но я так скажу: мало кто из лыжников способен на такой поступок. А Устюгов – способен. При этом Сергей в гонке работал, тачку не гнал. Вообще, как он сказал: «Я – пока не я. Но медальку на Кубке России взял? Взял. Мельник (Андрей Мельниченко – прим. «Чемпионат») гонку выиграл? Выиграл. Группа свою задачу-минимум на Кубок России решила. Теперь всё внимание к чемпионату России», — сказал Ермилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.