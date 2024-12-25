Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024: во сколько мужской масс-старт, где смотреть

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024: во сколько мужской масс-старт, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 26 декабря, в Кирово-Чепецке состоится масс-старт на 50 км среди мужчин в рамках чемпионата России — 2024 по лыжным гонкам. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 11:00 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Кирово-Чепецк
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
26 декабря 2024, четверг. 11:00 МСК
Нет данных

Лыжные гонки. Чемпионат России. Кирово-Чепецк. Мужчины, 50 км, свободный стиль.
Стартовый лист (частично):

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)

2. Александр Большунов (Республика Татарстан)

3. Артём Мальцев (Тюменская область)

4. Александр Ившин (Удмуртская Республика)

5. Алексей Червоткин (Тюменская область)

6. Денис Спицов (Тюменская область)

7. Евгений Семяшкин (Республика Коми)

8. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО — Югра)

9. Сергей Волков (Республика Татарстан)

10. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область)…

14. Дмитрий Жуль (Красноярский край)…

16. Иван Якимушкин (Тюменская область)

Материалы по теме
Эксклюзив
Тренер группы Устюгова рассказал, сколько получает Крамер за работу с российским лыжником
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android