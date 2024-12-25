Чемпионат России по лыжным гонкам — 2024: во сколько мужской масс-старт, где смотреть

В четверг, 26 декабря, в Кирово-Чепецке состоится масс-старт на 50 км среди мужчин в рамках чемпионата России — 2024 по лыжным гонкам. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 11:00 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Кирово-Чепецк. Мужчины, 50 км, свободный стиль.

Стартовый лист (частично):

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)

2. Александр Большунов (Республика Татарстан)

3. Артём Мальцев (Тюменская область)

4. Александр Ившин (Удмуртская Республика)

5. Алексей Червоткин (Тюменская область)

6. Денис Спицов (Тюменская область)

7. Евгений Семяшкин (Республика Коми)

8. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО — Югра)

9. Сергей Волков (Республика Татарстан)

10. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область)…

14. Дмитрий Жуль (Красноярский край)…

16. Иван Якимушкин (Тюменская область)