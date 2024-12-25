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«Счастливого Рождества». Линдси Вонн поделилась праздничными фото с семьёй

«Счастливого Рождества». Линдси Вонн поделилась праздничными фото с семьёй
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Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн в социальных сетях показала, как проводит Рождество. Спортсменка опубликовала семейные фотографии.

Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Фото: Из личного архива Линдси Вонн

«Счастливого Рождества и праздников от моей семьи вашей! Надеюсь, ваши каникулы будут наполнены любовью и радостью, где бы вы ни находились», — подписала снимки Вонн.

Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Напомним, Линдси Вонн заняла 14-е место на этапе Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария), который проходил с 21 по 22 декабря. Она преодолела дистанцию за 1.16,36. Это была первая гонка Кубка мира для 40-летней Вонн после почти шести лет отсутствия.

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