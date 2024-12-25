Катарина Хеннинг пропустит «Тур де Ски» из-за состояния здорьвья

Немецкая лыжница, олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте Катарина Хенниг в социальных сетях заявила, что пропустит «Тур де Ски» — 2024/2025 из-за состояния здоровья.

«Всех с Рождеством. У меня хорошая и плохая новость: сначала плохая — к сожалению, не смогу выступить на „Тур де Ски“ по состоянию здоровья. Но даже если было тяжёлым решением, есть хорошая новость: я даю своему организму время, которое ему нужно, чтобы подготовиться к предстоящему чемпионату мира в Норвегии», — написала Хеннинг в социальных сетях.

Соревнования пройдут с 28 декабря по 5 января в Италии (в Тоблахе и в Валь-ди-Фиемме). Действующей победительницей среди женщин является американка Джессика Диггинс.