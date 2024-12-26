«В Тронхейме всё так непредсказуемо». Эбба Андерссон опасается проблем с лыжами на ЧМ

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что опасается проблем с лыжами на чемпионате мира в Тронхейме.

«В прошлый раз у меня было слишком сильное сцепление. В Тронхейме всё так непредсказуемо. Однажды погода сильно изменилась, и многие русские были выбиты из колеи», — приводит слова Андерссон VG.

Напомним, Эбба Андерссон пропустила третий этап Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который прошёл в Давосе (Швейцария) с 13 по 15 декабря.

Досрочно места на мировом первенстве себе гарантировали Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йоханна Хагстрём. Чемпионат мира в Тронхейме пройдет с 27 февраля по 9 марта 2025 года.