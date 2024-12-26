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Дальквист — о погоде на ЧМ: преимущество — жить здесь и регулярно тестировать лыжи

Дальквист — о погоде на ЧМ: преимущество — жить здесь и регулярно тестировать лыжи
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 шведская лыжница Майя Дальквист перед стартом чемпионата мира рассказала, что видит преимущество в том, что живёт именно в Тронхейме.

«В Тронхейме во время тренировки может быть четыре времени года. В течение 15 минут идёт дождь, а потом выходит солнце. Так будет и этой зимой, поэтому важно следить за своим снаряжением.

Этой зимой привезу несколько пар лыж, чтобы протестировать их. Если у вас много лыж, вы не можете просто протестировать их за час до старта гонки Кубка мира или во время чемпионата мира. Так что это преимущество — жить здесь и регулярно тестировать лыжи при такой погоде», — приводит слова Дальквист VG.

Напомним, чемпионат мира в Тронхейме пройдёт с 27 февраля по 9 марта 2025 года. Досрочно места на мировом первенстве себе гарантировали Йонна Сундлинг, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йоханна Хагстрём.

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