Сергей Ардашев стал чемпионом России в марафоне, Большунов проиграл 0,7 секунды

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в масс-старте свободным стилем на 50 км в рамках чемпионата России — 2024, который проходит в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 2:00.32,7. Второе место в гонке занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Соловьёв, проигравший победителю 1,6 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Кирово-Чепецк. Масс-старт 50 км, мужчины. Результаты: