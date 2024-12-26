Сергей Ардашев стал чемпионом России в марафоне, Большунов проиграл 0,7 секунды
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Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в масс-старте свободным стилем на 50 км в рамках чемпионата России — 2024, который проходит в Кирово-Чепецке. Он преодолел дистанцию за 2:00.32,7. Второе место в гонке занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с отставанием 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Соловьёв, проигравший победителю 1,6 секунды.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Кирово-Чепецк
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
26 декабря 2024, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:00:32.7
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:00:33.4
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
2:00:34.3
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2024, Кирово-Чепецк. Масс-старт 50 км, мужчины. Результаты:
- Сергей Ардашев — 2:00.32,7.
- Александр Большунов — отставание 0,7.
- Павел Соловьёв +1,6.
- Егор Митрошин +8,0.
- Алексей Червоткин +11,3.
- Артём Мальцев +11,7.
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