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«Он не в таких кондициях, как раньше». Ардашев — о сражении с Большуновым за победу на ЧР

«Он не в таких кондициях, как раньше». Ардашев — о сражении с Большуновым за победу на ЧР
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Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал сражение с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым за победу в масс-старте на 50 км в рамках чемпионата России — 2024.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Кирово-Чепецк
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
26 декабря 2024, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:00:32.7
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:00:33.4
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
2:00:34.3

— У меня гонка прошла хорошо. По состоянию я понимал, что сил у меня достаточно. Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп.

— Опишите эту дуэль.
— Я успел сесть за спину. Когда ты едешь сзади, то полегче. Я сэкономил силы и вышел под финиш, — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».

Александр Большунов на финише отстал от Ардашева всего на 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Соловьёв.

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