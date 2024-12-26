«Он не в таких кондициях, как раньше». Ардашев — о сражении с Большуновым за победу на ЧР

Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал сражение с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым за победу в масс-старте на 50 км в рамках чемпионата России — 2024.

— У меня гонка прошла хорошо. По состоянию я понимал, что сил у меня достаточно. Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп.

— Опишите эту дуэль.

— Я успел сесть за спину. Когда ты едешь сзади, то полегче. Я сэкономил силы и вышел под финиш, — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».

Александр Большунов на финише отстал от Ардашева всего на 0,7 секунды. Тройку призёров замкнул Павел Соловьёв.