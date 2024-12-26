Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов: рад, что год заканчивается… такими гонками хреновыми

Александр Большунов: рад, что год заканчивается… такими гонками хреновыми
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал своё выступление в масс-старте на чемпионате России — 2024.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Кирово-Чепецк
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
26 декабря 2024, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:00:32.7
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:00:33.4
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
2:00:34.3

«Конечно, обидно, что не получилось выиграть. Сергей (Ардашев) был посильнее, и этот сезон показывает, что он в хорошей форме. С другой стороны, рад, что этот год заканчивается… такими гонками хреновыми. Поэтому начнём новый год с новыми гонками и силами. Надеюсь, что самочувствие придёт и все неудачи, которые были в конце года, останутся в уходящем 2024‑м.

Если выходишь на старт, всегда стараешься бороться за победу. Может, что‑то неправильно тактически сделал на последних 1,5–2 километрах. Но, в принципе, нормально. Самочувствие от гонки к гонке становится лучше, это самое главное. Если бы было хуже, тогда это звоночек», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Он не в таких кондициях, как раньше». Ардашев — о сражении с Большуновым за победу на ЧР
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android