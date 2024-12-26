Александр Большунов: рад, что год заканчивается… такими гонками хреновыми

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал своё выступление в масс-старте на чемпионате России — 2024.

«Конечно, обидно, что не получилось выиграть. Сергей (Ардашев) был посильнее, и этот сезон показывает, что он в хорошей форме. С другой стороны, рад, что этот год заканчивается… такими гонками хреновыми. Поэтому начнём новый год с новыми гонками и силами. Надеюсь, что самочувствие придёт и все неудачи, которые были в конце года, останутся в уходящем 2024‑м.

Если выходишь на старт, всегда стараешься бороться за победу. Может, что‑то неправильно тактически сделал на последних 1,5–2 километрах. Но, в принципе, нормально. Самочувствие от гонки к гонке становится лучше, это самое главное. Если бы было хуже, тогда это звоночек», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».