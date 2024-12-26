35-летний швед Калле Хальфварссон не выступит на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Калле Хальфварссон не выступит на «Тур де Ски». Об этом сообщили в SVT. Спортсмен решил поберечь себя из-за проблем со спиной, которые он испытал в начале сезона-2024/2025.

«Организм Калле хорошо отреагировал на реабилитацию, но выступать в полноценном туре в такой ситуации — это большая нагрузка, особенно на фоне февральского чемпионата мира. Мы не должны забывать о нём», — приводит слова врача шведской сборной Рикарда Нобериуса SVT.

Уточняется, что Хальфварссон выступит на следующем после тура этапе КМ во французском Ле-Русе. Калле 35 лет. Он является двукратным серебряным призёром ЧМ.