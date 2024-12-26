Жизни Раисы Сметаниной после инсульта ничего не угрожает

В состоянии здоровья четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной после инсульта наметилась положительная динамика, её жизни ничего не угрожает. Напомним, 72-летняя Сметанина 17 декабря поступила в Национальный медицинский исследовательский центр в Санкт-Петербурге. Ранее стало известно, что она перенесла инсульт.

«Жизни ничего не угрожает, слава богу. Однако восстановление будет идти долго, потому что болезнь ударила сильно. Но положительные эффекты уже есть», — приводит слова племянника Сметаниной Юрия ТАСС.

Раиса Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.