Александр Легков высказался о неудачном старте сезона для Большунова

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков высказался о неудачном начале сезона для трёхкратного чемпиона Игр, чемпиона мира Александра Большунова.

Ранее в марафоне свободным стилем в рамках чемпионата России в Кирово-Чепецке Большунов финишировал вторым. После он заявил: «рад, что этот год заканчивается… такими гонками хреновыми».

«Думаю, оценить своё состояние он может только сам, это реально так. Вот, а если, как говорится, со стороны, если мы говорим про то, что как что я вижу, понятно, что не всё получается, есть какие-то определённые моменты, которые нужно с тренером проговорить или самому ему проанализировать, что он делал так, что он делал не так. Но в общем, это уровень самый высокий. Просто да, был раньше всех на две головы выше. Сейчас, может быть, примерно на равных, но это не говорит о том, что там хорошо ли это плохо…

Это есть развитие в том числе, потому что, когда ты проигрываешь, ты хочешь выиграть. Это желание, оно поднимает опять дальше, выше на новый уровень. Так что всё впереди, у него всё есть, даже не то, что впереди, я думаю, что захочет и вернётся на свой уровень», — приводит слова Легкова «Советский спорт».