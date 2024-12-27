«Тур де Ски» — 2024/2025: расписание гонок, где смотреть

Завтра, 28 декабря, в Италии откроется «Тур де Ски» – 2024/2025. Соревнования сначала пройдут в Тоблахе, а затем и в Валь-ди-Фьемме. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием многодневки.

«Тур де Ски» – 2024/2025. Расписание гонок:

Тоблах

28 декабря:

14:00 — спринт, свободный стиль, женщины. Квалификация;

14:45 — спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация;

18:00 — спринт, свободный стиль, женщины. Финал;

18:10 — спринт, свободный стиль, мужчины. Финал.

29 декабря:

14:30 — масс-старт, классический стиль, женщины. 15 км;

16:45 — масс-старт, классический стиль, мужчины. 15 км.

31 декабря:

13:30 — раздельный старт, свободный стиль, мужчины. 20 км;

16:45 — раздельный старт, свободный стиль, женщины. 20 км.

1 января 2025 года:

12:30 — гонка преследования, классический стиль, мужчины. 15 км;

14:30 — гонка преследования, классический стиль, женщины. 15 км.

Валь-ди-Фьемме

3 января:

14:15 — спринт, классический стиль, женщины. Квалификация;

15:00 — спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация;

18:10 — спринт, классический стиль, женщины. Финал;

18:20 — спринт, классический стиль, мужчины. Финал.

4 января:

13:00 — скиатлон, мужчины. 2х10 км;

17:30 — скиатлон, женщины. 2х10 км.

5 января:

16:15 — масс-старт, свободный стиль, мужчины. 15 км;

17:30 — масс-старт, свободный стиль, женщины. 15 км.

Показ гонок лыжной многодневки состоится на канале «Матч! Арена».