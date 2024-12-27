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«Тур де Ски» — 2024/2025: расписание гонок, где смотреть

«Тур де Ски» — 2024/2025: расписание гонок, где смотреть
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Завтра, 28 декабря, в Италии откроется «Тур де Ски» – 2024/2025. Соревнования сначала пройдут в Тоблахе, а затем и в Валь-ди-Фьемме. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием многодневки.

«Тур де Ски» – 2024/2025. Расписание гонок:

Тоблах
28 декабря:
14:00 — спринт, свободный стиль, женщины. Квалификация;
14:45 — спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация;
18:00 — спринт, свободный стиль, женщины. Финал;
18:10 — спринт, свободный стиль, мужчины. Финал.

29 декабря:
14:30 — масс-старт, классический стиль, женщины. 15 км;
16:45 — масс-старт, классический стиль, мужчины. 15 км.

31 декабря:
13:30 — раздельный старт, свободный стиль, мужчины. 20 км;
16:45 — раздельный старт, свободный стиль, женщины. 20 км.

1 января 2025 года:
12:30 — гонка преследования, классический стиль, мужчины. 15 км;
14:30 — гонка преследования, классический стиль, женщины. 15 км.

Валь-ди-Фьемме
3 января:
14:15 — спринт, классический стиль, женщины. Квалификация;
15:00 — спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация;
18:10 — спринт, классический стиль, женщины. Финал;
18:20 — спринт, классический стиль, мужчины. Финал.

4 января:
13:00 — скиатлон, мужчины. 2х10 км;
17:30 — скиатлон, женщины. 2х10 км.

5 января:
16:15 — масс-старт, свободный стиль, мужчины. 15 км;
17:30 — масс-старт, свободный стиль, женщины. 15 км.

Показ гонок лыжной многодневки состоится на канале «Матч! Арена».

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
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