«Тур де Ски» — 2024/2025: расписание гонок, где смотреть

Завтра, 28 декабря, в Италии откроется «Тур де Ски» – 2024/2025. Соревнования сначала пройдут в Тоблахе, а затем и в Валь-ди-Фьемме. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием многодневки.
«Тур де Ски» – 2024/2025. Расписание гонок:
Тоблах
28 декабря:
14:00 — спринт, свободный стиль, женщины. Квалификация;
14:45 — спринт, свободный стиль, мужчины. Квалификация;
18:00 — спринт, свободный стиль, женщины. Финал;
18:10 — спринт, свободный стиль, мужчины. Финал.
29 декабря:
14:30 — масс-старт, классический стиль, женщины. 15 км;
16:45 — масс-старт, классический стиль, мужчины. 15 км.
31 декабря:
13:30 — раздельный старт, свободный стиль, мужчины. 20 км;
16:45 — раздельный старт, свободный стиль, женщины. 20 км.
1 января 2025 года:
12:30 — гонка преследования, классический стиль, мужчины. 15 км;
14:30 — гонка преследования, классический стиль, женщины. 15 км.
Валь-ди-Фьемме
3 января:
14:15 — спринт, классический стиль, женщины. Квалификация;
15:00 — спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация;
18:10 — спринт, классический стиль, женщины. Финал;
18:20 — спринт, классический стиль, мужчины. Финал.
4 января:
13:00 — скиатлон, мужчины. 2х10 км;
17:30 — скиатлон, женщины. 2х10 км.
5 января:
16:15 — масс-старт, свободный стиль, мужчины. 15 км;
17:30 — масс-старт, свободный стиль, женщины. 15 км.
Показ гонок лыжной многодневки состоится на канале «Матч! Арена».