Финский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен заболел и пропустит «Тур де Ски». Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Сначала пришлось отменить Рождество, а теперь и «Тур де Ски». Посмотрим, что будет в следующем году», — написал Нисканен в социальных сетях.

Ранее 32-летний Нисканен перед разделкой в Давосе обещал испортить настроение норвежским лыжникам перед Рождеством. Он занял второе место в 20-километровой гонке, а победу одержал норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

«Тур де Ски» – 2024/2025 откроется завтра, 28 декабря, в Италии. Соревнования сначала пройдут в Тоблахе, а затем и в Валь-ди-Фьемме.