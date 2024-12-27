Американская лыжница олимпийская чемпионка 2018 года Джессика Диггинс вспомнила самый негативный момент, который у неё связан с «Тур де Ски».

«Два года назад, когда я стала 11-й. На четырёх из семи этапов у меня были одни из худших лыж в карьере. Я отдавала себя в каждой гонке. Сервисмены делали всё возможное, но не получалось. Журналистам я не говорила, что дело в лыжах, а меня разрывали на части изо дня в день в микст-зоне. Были и те, кто советовал мне сдаться и завершить тур. Это разрушало самооценку», — приводит слова Диггинс The Athletic.

Она также рассказала и о позитивной истории, связанной с многодневкой.

«Самое любимое воспоминание о многодневке связано с финальным восхождением в ковидное время, 2021 год. У меня была жёлтая майка, хорошие шансы на победу, но не было уверенности в ней. И за сутки до последней гонки я получила так много сообщений в социальных сетях от друзей из норвежской команды, от других спортсменов, которые мне говорили идти и побеждать. Это так много значило. Это чувство, что у вас есть поддержка от друзей из других стран. Как будто весь мир соревновался со мной», — добавила она.