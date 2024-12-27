Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Диггинс вспомнила самый негативный момент, который у неё связан с «Тур де Ски»

Диггинс вспомнила самый негативный момент, который у неё связан с «Тур де Ски»
Джессика Диггинс
Аудио-версия:
Комментарии

Американская лыжница олимпийская чемпионка 2018 года Джессика Диггинс вспомнила самый негативный момент, который у неё связан с «Тур де Ски».

«Два года назад, когда я стала 11-й. На четырёх из семи этапов у меня были одни из худших лыж в карьере. Я отдавала себя в каждой гонке. Сервисмены делали всё возможное, но не получалось. Журналистам я не говорила, что дело в лыжах, а меня разрывали на части изо дня в день в микст-зоне. Были и те, кто советовал мне сдаться и завершить тур. Это разрушало самооценку», — приводит слова Диггинс The Athletic.

Она также рассказала и о позитивной истории, связанной с многодневкой.

«Самое любимое воспоминание о многодневке связано с финальным восхождением в ковидное время, 2021 год. У меня была жёлтая майка, хорошие шансы на победу, но не было уверенности в ней. И за сутки до последней гонки я получила так много сообщений в социальных сетях от друзей из норвежской команды, от других спортсменов, которые мне говорили идти и побеждать. Это так много значило. Это чувство, что у вас есть поддержка от друзей из других стран. Как будто весь мир соревновался со мной», — добавила она.

Материалы по теме
Трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен заболел и пропустит «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android