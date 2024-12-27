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Пеллегрино рассказал, какие цели ставит перед собой на «Тур де Ски»

Пеллегрино рассказал, какие цели ставит перед собой на «Тур де Ски»
Федерико Пеллегрино
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Итальянский лыжник чемпион мира Федерико Пеллегрино рассказал о своих целях на «Тур де Ски» – 2024/2025, который начнётся завтра, 28 декабря.

«Я чувствую себя хорошо, форма хорошая, мне удалось вернуться на подиум. Не ожидал, что сейчас нахожусь на таком уровне, поэтому уверен, что ещё смогу насладиться сезоном Кубка мира и, безусловно, итальянским «Тур де Ски».

Моя цель — хорошо выступить в первой части тура в Тоблахе, чтобы я мог поехать в Валь-ди-Фьемме и с максимальной пользой провести время, в том числе для подготовки к зимним Олимпийским играм в Милане в следующем году», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

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