Американская лыжница Локли назвала главных соперниц на предстоящем «Тур де Ски»

Американская лыжница Софи Локли назвала главных соперниц на предстоящем «Тур де Ски» — 2024/2025 в восхождении на гору. В прошлом розыгрыше она стала сильнейшей в масс-старте на 10 км.

«Последние дни турнира будут очень напряжёнными. Терезе Йохауг, Хайди Венг, Эбба Андерссон и Дельфин Клодель — много сильных лыжниц, которые способны забраться на гору. Если у меня будет всё хорошо, я буду стараться не отставать от них на подъёме, но они весьма хороши.

Возможно, Джессика Диггинс является фаворитом, потому что она всегда была очень хороша в туре», — приводит слова Локли пресс-служба FIS.

Ранее стало известно, что финский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен заболел и пропустит «Тур де Ски». Об этом он сообщил в социальных сетях.