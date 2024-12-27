Американская лыжница: после переезда в Норвегию у меня был шок. Хлеб здесь намного лучше

Американская лыжница Софи Локли рассказала, как её организм приспосабливался к норвежской еде. Ранее она переехала в Европу из США.

«Это был, конечно, небольшой шок. Норвегия — одна из самых непохожих на США стран. Мне пришлось привыкать ко многому и я скучаю по некоторым [блюдам] из США. Но теперь я уже адаптировалась. Когда я только переехала, просто искала всё то, что ела в США. Потом поняла, что это утомительно и мне придётся научиться готовить здесь.

Здесь, конечно, гораздо лучше рыба, ем её гораздо больше, чем раньше. И хлеб — здесь многое лучше», — приводит слова Локли пресс-служба FIS.

Ранее Софи Локли назвала соотечественницу Джессику Диггинс главным фаворитом предстоящего «Тур де Ски» — 2024/2025.