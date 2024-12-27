Каминский — о результатах Ардашева: в лыжных гонках идёт смена поколений

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о смене поколений в российских лыжных гонках.

«Сергей Ардашев всё-таки чемпион мира среди молодёжи 2020 года. Там он боролся почти на равных с Харальдом Амундсеном. Амундсен уже был призёром чемпионата мира в личной гонке. Вот и Сергею пришла пора себя проявлять, что ему удаётся на всероссийском уровне. Это касается не только его, но и других подрастающих молодых ребят. Идёт смена поколений», — сказал Каминский корреспонденту Vprognoze.ru.

Вчера, 26 декабря, Сергей Ардашев одержал победу в масс-старте свободным стилем на 50 км в рамках чемпионата России — 2024, который проходил в Кирово-Чепецке. В борьбе за первую позицию он одолел трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.