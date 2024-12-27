Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Они не заслуживают Олимпиады!» Французский горнолыжник — о падении соотечественника

«Они не заслуживают Олимпиады!» Французский горнолыжник — о падении соотечественника
Аудио-версия:
Комментарии

Французский горнолыжник Нильс Аллегре прокомментировал падение своего соотечественника Сиприена Сарразена во время скоростного спуска перед этапом Кубка мира — 2024/2025 в итальянском Бормио. В результате происшествия спортсмен попал в реанимацию с кровоизлиянием между двумя мозговыми оболочками.

«Ответственные за это лица не уважают спортсменов. На мой взгляд, они не заслуживают Олимпийских игр. Трасса действительно плохая, на неё опасно смотреть. Они пытаются что-то здесь выставить, но у них не получается сделать это качественно. Они не знают, как подготовить склон холма. Это неуважительно. Прыжок на трассе может достигать 55 метров, если вы не будете притормаживать. Это ненормально!» — приводит слова Аллегре Eurosport.

В феврале 2026 года в Бормио запланированы олимпийские соревнования по горнолыжному спорту.

Материалы по теме
Французского горнолыжника эвакуировали на вертолёте после падения на трассе в Бормио
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android