«Они не заслуживают Олимпиады!» Французский горнолыжник — о падении соотечественника

Французский горнолыжник Нильс Аллегре прокомментировал падение своего соотечественника Сиприена Сарразена во время скоростного спуска перед этапом Кубка мира — 2024/2025 в итальянском Бормио. В результате происшествия спортсмен попал в реанимацию с кровоизлиянием между двумя мозговыми оболочками.

«Ответственные за это лица не уважают спортсменов. На мой взгляд, они не заслуживают Олимпийских игр. Трасса действительно плохая, на неё опасно смотреть. Они пытаются что-то здесь выставить, но у них не получается сделать это качественно. Они не знают, как подготовить склон холма. Это неуважительно. Прыжок на трассе может достигать 55 метров, если вы не будете притормаживать. Это ненормально!» — приводит слова Аллегре Eurosport.

В феврале 2026 года в Бормио запланированы олимпийские соревнования по горнолыжному спорту.