Французского горнолыжника эвакуировали на вертолёте после падения на трассе в Бормио

Французский горнолыжник Сиприен Сарразен попал в реанимацию после падения на тренировке во время скоростного спуска перед этапом Кубка мира — 2024/2025 в итальянском Бормио. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, Сарразен наехал на кочку перед левым поворотом, из-за чего француза резко подбросило в воздух, прежде чем он сильно упал на спину. Его пришлось эвакуировать на вертолёте. Спортсмен в сознании, ему предстоит операция.

В нынешнем сезоне 30-летний Сарразен выиграл три этапа Кубка мира в скоростном спуске и ещё один – в супергиганте. Он занимает пятое место в общем зачёте Кубка мира.

В феврале 2026 года в Бормио пройдут олимпийские соревнования по горнолыжному спорту.