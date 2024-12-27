Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Французского горнолыжника эвакуировали на вертолёте после падения на трассе в Бормио

Французского горнолыжника эвакуировали на вертолёте после падения на трассе в Бормио
Комментарии

Французский горнолыжник Сиприен Сарразен попал в реанимацию после падения на тренировке во время скоростного спуска перед этапом Кубка мира — 2024/2025 в итальянском Бормио. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, Сарразен наехал на кочку перед левым поворотом, из-за чего француза резко подбросило в воздух, прежде чем он сильно упал на спину. Его пришлось эвакуировать на вертолёте. Спортсмен в сознании, ему предстоит операция.

В нынешнем сезоне 30-летний Сарразен выиграл три этапа Кубка мира в скоростном спуске и ещё один – в супергиганте. Он занимает пятое место в общем зачёте Кубка мира.

В феврале 2026 года в Бормио пройдут олимпийские соревнования по горнолыжному спорту.

Материалы по теме
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в возрасте 26 лет
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android