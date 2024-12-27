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Второй горнолыжник за день попал в больницу после падения в Бормио, у него перелом ноги

Второй горнолыжник за день попал в больницу после падения в Бормио, у него перелом ноги
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Итальянский горнолыжник Пьетро Дзацци сломал праву ногу в результате падения во время тренировочного заезда в скоростном спуске перед этапом Кубка мира — 2024/2025 в итальянском Бормио. Об этом сообщает агентство ANSA.

По информации источника, 30‑летнего спортсмена эвакуировали на вертолёте в больницу Сондало, где по результатам рентгенографии у него были выявлены переломы большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Ожидается, что в субботу Дзацци перенесет операцию в Милане.

Ранее французский горнолыжник Сиприен Сарразен попал в реанимацию после падения на трассе в Бормио. По данным СМИ, у него обнаружили субдуральную гематому.

В феврале 2026 года в Бормио пройдут олимпийские соревнования по горнолыжному спорту.

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