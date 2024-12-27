Дмитрий Губерниев: Большунов – максималист и в любом состоянии сражается за победу
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о выступлении трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в 50-километровом марафоне в рамках чемпионата России — 2024.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Кирово-Чепецк
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
26 декабря 2024, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
2:00:32.7
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
2:00:33.4
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
2:00:34.3
«Большунов – максималист и в любом состоянии сражается за победу. Понятно, что в марафоне он хотел занять первое место, но Ардашев молодец, победил. Тем интереснее смотреть, потому что молодёжь не стоит на месте. Хорошо, если Большунов вернул мотивацию, хотя не факт, что вообще её терял. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Губерниева ВсеПроСпорт.ру.
Большунов занял второе место в масс-старте свободным стилем на 50 км, уступив победителю Сергею Ардашеву 0,7 секунды.
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